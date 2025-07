Tag der Offenen Tür an Rainer Mittelschule: 1800 Euro für die Elterinitiative Lichtblicke

Das Leben ist nicht immer gerecht. Manchmal ist es sogar schockierend und grausam. Dieser Erfahrung sehen sich nicht zuletzt Eltern von Kindern ausgesetzt, bei denen die Diagnose Krebs gestellt wird. Von einem Tag auf den anderen wird bei ihnen das Leben damit auf den Kopf gestellt. Neben der drängenden Sorge um die Gesundheit belasten die oft wohnortferne Behandlung, hohe finanzielle Belastungen und die Problematik der Versorgung der Geschwister die Familien zusätzlich. Diesen vom Schicksal schwer belasteten Menschen zu helfen, ist seit 1985 das Ziel der Augsburger Elterninitiative „Lichtblicke“, die in den 40 Jahren ihres Bestehens viel dafür getan hat, Betroffene zu informieren und zu unterstützen, aber auch die Krebsforschung zu fördern. Ein wichtiger Baustein der Arbeit von „Lichtblicke“ ist das Elternhaus „Mildred Scheel“: Seit 1996 besteht mit dieser Einrichtung in Augsburg für Familien von krebskranken Kindern die Möglichkeit, dort nahe bei ihrem erkrankten Familienmitglied zu leben und dennoch die Möglichkeit zu haben, Abstand und Entspannung zu gewinnen. Um die wichtige Arbeit dieser Organisation zu unterstützen, entschied sich das Kollegium der Gebrüder-Lachner-Mittelschule Rain, den beim „Tag der Offenen Tür“ erwirtschafteten Gewinn in Höhe von 1800 Euro der Elterninitiative zukommen zu lassen. Bei der Übergabe des Schecks bedankte sich Lichtblicke-Geschäftsführer Thomas Kleist bei Rektorin Christina Ost, Konrektorin Patricia Hippler und der Elternbeiratsvorsitzenden Angelika Schoder für die großzügige Spende, die für den Verein ein wichtiger Baustein bei der weiteren Umsetzung seiner Ziele ist.

