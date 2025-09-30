Tag der offenen Tür in deren Gärtnersiedlung Rain

Anlässlich des 25-jährigen Bestehens veranstalteten die Gartenbaubetriebe einen Tag der offenen Tür, der von der Bevölkerung sehr gut angenommen wurde. Viele kamen mit dem Fahrrad oder nutzen den Pendelbusverkehr, um einen Einblick in die Großgärtnereien zu bekommen. Die Besucher konnten sich über moderne Pflanzenproduktion und nachhaltige Kulturverfahren informieren. Aktuell waren Weihnachtssterne, Alpenveilchen, Chrysanthemen und Grünpflanzen zu sehen. Auch Stauden im Freiland und Orchideen begeisterten die Besucher. Gemüsepflanzen und Kräuter kamen nicht zu kurz. Erklärt wurde, wie die Technik funktioniert und wo die Herausforderungen liegen. Darüber hinaus haben sich die Gärtnereien ein umfangreiches Unterhaltungsprogramm insbesondere für Kinder ausgedacht. Spezielle Kinderführungen, Ponyreiten, Kinderschminken und Glücksrad sowie Gummistiefel-Weitwurf war geboten. Besonderes Highlight für die Kinder war der Auftritt der Donikkl-Crew am Nachmittag. Caro, Annalena und Mia überzeugten mit Engagement und Herzblut bei ihrem Auftritt und alle Kinder ließen sich vor und auf der Bühne begeistert mitreißen. Auch in Münster herrschte großer Besucherandrang. Der Obst- und Gartenbauverein sorgte für Essen, Kaffee und Kuchen. Auftritte der Jugendgruppe und der Schuhplattler des Trachtenvereins Rain und eine Kräuter-Pflanzaktion rundet das Angebot ab. Bereits am Freitag wurde das Jubiläum in gelöster Stimmung bei Livemusik mit allen Mitarbeitern, der Fa. Dehner, Lieferanten, Kunden und langjährigen Partnern ausgiebig gefeiert. Höhepunkt war ein fantastisches Feuerwerk. Die Gärtnersiedlung ist ein Zusammenschluss von 6 Gartenbaubetrieben, der auf Initiative der Dehner Gartencenter-Gruppe entstanden ist. Ziel war eine Pflanzenproduktion am Standort der Logistikzentrale des Unternehmens etablieren, um die 135 Gartencenter in Deutschland und Österreich ohne Zeit- und Qualitätsverluste mit frischer Ware zu versorgen. Seitdem konnte die Produktionsfläche verdreifacht werden.

