Tankbetrüger schlagen in Rain zu

Innerhalb von fünf Tagen fahren zweimal Unbekannte nach dem Tanken in Rain davon, ohne für Benzin und Diesel bezahlt zu haben.

Die erste Tankbetrügerei ereignete sich am Gründonnerstag. Laut Polizei tankte gegen 21.50 Uhr ein Unbekannter bei der Tankstelle in der Münchner Straße Benzin im Wert von 101,53 Euro. Am Ostermontag gegen 19 Uhr tankte ein Unbekannter Diesel im Wert von 9,60 Euro. Beide Täter stiegen nach dem Tankvorgang in ihr Auto und entfernten sich vom Tankstellengelände, ohne zu bezahlen. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Rain zu melden unter der Telefonnummer 09090/7007-0. (AZ)