Technischer Defekt: Auto überschlägt sich am Kreisverkehr

Ein 23-jähriger Fahrer hatte Glück im Unglück, als er die Kontrolle über seinen Wagen verlor. Der Pkw landete auf dem Dach, doch er selbst blieb unverletzt.

Am Kreisverkehr zwischen Rain und Bayerdilling hat sich am Donnerstagvormittag ein Auto überschlagen und ist auf dem Dach liegen geblieben. Wie die Polizei mitteilt, passierte der Unfall gegen 9.15 Uhr. Ein 23-jähriger Autofahrer war auf der Umgehung unterwegs und wollte laut Pressebericht kurz vor dem Kreisel seine Geschwindigkeit reduzieren. Dabei bemerkte er, dass seine Bremse nicht funktionierte. Daraufhin zog er die Handbremse. Als der Wagen infolgedessen ins Schleudern geriet, verlor der 23-Jährige die Kontrolle über sein Fahrzeug und fuhr auf die angeböschte Insel im Kreisverkehr auf. Das Auto überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen. Glücklicherweise blieb der Fahrer unverletzt.

Am Kreisverkehr entstand kein Schaden. Den Schaden am Auto gibt die Polizei mit rund 3000 Euro an. Bei der Unfallursache werde aktuell von einem technischen Defekt ausgegangen, da die Bremse unmittelbar zuvor noch funktioniert habe, so schreibt die Polizei. (AZ)