Tillynesien steht Kopf: Ein Marathon der guten Laune in Rain

Plus "Tilly Johoo" schallt es wieder durch die Sporthalle in Rain, die dank des FCR zum Festsaal mutiert. Die bunten Abende bieten viel Augen- und Ohrenschmaus.

Von Barbara Würmseher

Im Fasching treten oft die kuriosesten Dinge zutage. Das liegt in der Natur der Sache, nicht ohne Grund spricht man schließlich von der "närrischen Zeit". Doch diesmal bietet der Fasching in Rain nicht nur inhaltlich so manche Narretei, nein, er gerät selbst zum Kuriosum. Denn während draußen bei annähernd 20 Grad so mancher schon die Grillsaison eröffnet hat, wird in der Dreifachturnhalle lautstark "Tilly Johoo" geschmettert. Fasching im April - das hat es hier noch nie gegeben!

