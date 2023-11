Tillyvision Song Contest: Faschingseröffnung Rain

Am 11.11., pünktlich um 11:11 Uhr haben die Rainer Narren die 5. Jahreszeit eröffnet. Präsidium, Komitee, Garden, sowie das Prinzenpaar Lisa I. & Patrick und das Kinderprinzenpaar Julia III. & Leo I. trafen sich, wie jedes Jahr üblich, am Tillydenkmal. Passen zum Motto „Tillyvision Song Contest“ war der Rathausplatz mit Fahnen aus vielen Ländern dekoriert. Bürgermeister Karl Rehm wünschte dem Faschingsclub eine erfolgreiche Session, und Präsident Florian Riehl bedankte sich mit einem Augenzwinkern für die am Vortag eingeweihte Straße von Sallach nach Rain, „so kommt die Rosenfee (Anm. d. Red.: wohnhaft in Sallach) immer pünktlich zum Fasching nach Rain“.

Foto: Matthias Wanke