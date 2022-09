Rain

18:24 Uhr

Traktor und Auto prallen auf B16 frontal ineinander – zwei Schwerverletzte

Bei einem Unfall zwischen Rain und Staudheim erlitten am Donnerstagabend zwei Menschen Verletzungen.

Plus Auf der alten B16 zwischen Rain und Staudheim kommt es am späten Donnerstagabend zu einem schweren Unfall. Dabei werden zwei Menschen schwer verletzt.

Mit schweren Verletzungen mussten nach einem Unfall ein Autofahrer und seine Beifahrerin am Donnerstagabend ins Krankenhaus gebracht werden. Ihr Fahrzeug war auf der Kreisstraße 39 – der alten B16 zwischen Rain und Staudheim – in Höhe Mittelstetten in voller Fahrt mit einem Traktor kollidiert.

