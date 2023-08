Rain

Trio demonstriert ohne Genehmigung in Gartencenter in Rain

Ein Trio ist am vergangenen Donnerstag in Rain unangenehm aufgefallen, weil es ohne Genehmigung demonstrierte.

Am Donnerstag kam es in einem Gartencenter in Rain zu einer ungenehmigten Demonstration dreier Personen. Wenig später traten sie erneut in Erscheinung.

Am Donnerstagabend kam es zu zwei Demonstrationen in Rain, die nicht genehmigt worden waren. Gegen 17.40 Uhr betraten zwei Frauen und ein Mann - alle im Alter von etwa 25 Jahren - das Dehner-Gartencenter in Rain. Der Herr trug Beschreibungen zufolge dabei einen weißen Overall und eine blaufarbene Perücke. Eine der Damen hielt dabei ein Megafon sowie ein Plakat in der Hand. Sie wollten laut Polizei für das Recht der Tiere demonstrieren. Die zweite Frau filmte die Aktion. Als sie daraufhin durch einen Mitarbeiter mehrfach aufgefordert wurden die Verkaufsräume zu verlassen, weigerten sie sich und begann einen Streit. Trio will auch beim Rainer Sommerkino demonstrieren Als daraufhin die Polizei verständigt wurde, verschwand das Trio in unbekannte Richtung. Bei den drei Personen handelte es sich laut den Beamten um Angehörige „PETA“-Tierrechtsorganisation. Eine Genehmigung für eine Versammlung lag allerdings nicht vor. Zudem müssen sie sich ebenfalls aufgrund des vorliegenden Straftatbestands des Hausfriedensbruchs verantworten. Gegen 20.30 Uhr traten die drei noch bislang unbekannten Täter erneut in Erscheinung. Sie liefen auf die Bühne beim Sommerkino in Rain und wollten erneut für das Tierwohl demonstrieren. Auch dort lag keine Genehmigung vor. Wer Hinweise zu den Tätern geben kann, soll sich bei der Polizei Rain unter Telefon 09090-7007-0 melden. (AZ)

