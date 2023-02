TSV Rain nimmt weiter am Spielbetrieb der Regionalliga teil

Trotz der Rücktritte des Trainerteams und des Kapitäns wird die erste Mannschaft des TSV Rain weiter in der höchsten bayerischen Amateurklasse spielen.

Nach den Rücktritten von Trainer Martin Weng, Co-Trainer Johannes Müller, Athletik-Trainer Raphael Boger und Kapitän Johannes Müller ist nun klar: Die Mannschaft wird dennoch weiter am Spielbetrieb in der Regionalliga Bayern teilnehmen. Fußball-UG-Geschäftsführer Alexander Schroder teilt mit, dass die Spieler sich nach einer kleinen Pause nun auf die noch anstehenden Punktspiele "mit großem Ehrgeiz" vorbereiten. "Wie man diese schwierige Situation meistern wird, werden die nächsten Wochen zeigen. Die Mannschaft möchte nun, dass wieder Ruhe einkehrt", so Schroder.

Das nächste Punktspiel bestreitet das Team am 25. Februar gegen den FC Pipinsried (14 Uhr in Rain).

