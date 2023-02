Rain

vor 51 Min.

TSV Rain spielt weiter Regionalliga – und ist um Ruhe bemüht

Plus Beim TSV Rain wollen die Spieler nach den Rücktritten von Trainer und Kapitän die Saison zu Ende spielen. Wie sich die Verantwortlichen zur Trainerfrage äußern.

Nach den Rücktritten von Trainer Martin Weng, Co-Trainer Johannes Müller, Athletik-Trainer Raphael Boger und Kapitän Stefan Müller ist nun klar: Die erste Fußball-Mannschaft wird dennoch weiter am Spielbetrieb in der Regionalliga Bayern teilnehmen. Wie berichtet hatte Anfang der Woche das Trainerteam und der Kapitän erklärt, nicht mehr Teil des Teams zu sein und den "drastischen Vertrauensbruch" gegenüber der Führungsriege in der Fußball-Sparte als Grund genannt. Am Donnerstagabend kam es nun zu einer wegweisenden Entscheidung der Mannschaft.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

