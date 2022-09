Wildunfall: Familie mit Säugling verunglückt im Auto

Beim Versuch, einem Tier auszuweichen, prallte ein 31-Jähriger gegen eine Leitplanke. Am Auto entstand Totalschaden.

Glück im Unglück hatte eine Familie mit Säugling, der am Samstagmorgen kurz vor 2 Uhr ein Verkehrsunfall passierte. Wie die Polizei mitteilt, waren die drei um diese Zeit auf der Staatsstraße 2027 vom Rainer Stadtteil Überacker kommend in Richtung Gempfing (ebenfalls Stadt Rain) unterwegs. Am Steuer saß der 31-jährige Familienvater aus Baden-Württemberg. Als ein Wildtier die Fahrbahn querte, wollte er ausweichen und verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug, das daraufhin auf die linke Fahrspur geriet und dort mit einer Leitplanke kollidierte. Das Auto wurde stark beschädigt. Der 31-Jährige zog sich leichte Verletzungen zu. Seine Ehefrau und das Baby blieben glücklicherweise unverletzt. Am Pkw entstand Totalschaden von rund 15.000 Euro. (AZ)