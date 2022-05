Unterrichtsstart für ukrainische Kinder bringt Schulen im Landkreis ans Limit

Plus Für die ersten ukrainische Kinder im Kreis Donau-Ries startet der Unterricht. Für die Schulen ist es eine Mammutaufgabe. Allein in Rain handelt es sich um 50 Kinder.

Die ersten ukrainischen Kinder besuchen ab dieser Woche die Schulen im Landkreis. Damit stehen die Einrichtungen nun konkret vor enormen Herausforderungen. Denn jetzt sitzen Kinder in den Klassenzimmern, die weder Deutsch sprechen noch lateinische Buchstaben kennen. Lehrer fehlen ebenso wie Schulpsychologen.