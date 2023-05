Unbekannte heben 2000 Euro vom Konto einer Frau ab

Zuvor kommt der Geldbeutel beim Einkaufen. Die Polizei bittet nun um Hinweise.

Unbekannte hoben vom Konto einer Frau aus Rain 2000 Euro ab, nachdem sie sich zuvor in den Besitz des Geldbeutels gebracht hatten. Wie die Polizei mitteilt, war der Frau die Börse im Lidl-Supermarkt abhandengekommen, als diese dort am Dienstag zwischen 12.30 und 12.50 Uhr einkaufen war. Darin befand sich auch ihre EC-Karte. Bereits kurze Zeit nach dem Verlust wurden in Neuburg an der dortigen Sparkasse mit dieser Karte 2000 Euro abgehoben. Wer Kenntnisse zu diesem Vorfall hat oder Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich bei der PI Rain zu melden. (AZ)