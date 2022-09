Unbekannte randalieren am Vereinsheim in Rain

In Rain haben Unbekannte am Vereinsheim des Eissportvereins randaliert. Die Polizei bittet um Hinweise.

Am Vereinsheim des Eissportvereins in Rain im Fasanenweg haben Unbekannte in der Nacht auf Mittwoch mehrere Gegenstände beschädigt. Der oder die Täter zerstörten zwei Lampen und eine Sitzbank. Außerdem sind zwei Glasflaschen zertrümmert und liegen gelassen worden. Der entstandene Schaden beträgt etwa 200 Euro. Wer Hinweise geben kann, soll sich bei der Polizeiinspektion Rain unter der Telefonnummer 09090/70070 melden. (AZ)