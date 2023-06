Unbekannte reißen Abdeckungen an Auto weg

Die Polizei sucht jetzt nach Zeugen. Der Wagen stand nur eine Viertelstunde auf dem Parkplatz.

Unbekannte haben in Rain am Mittwoch ein Auto beschädigt. Wie die Polizei mitteilt, parkte eine 38-Jährige ihren Wagen zwischen 18.15 und 18.30 Uhr auf dem Parkplatz eines Blumencenters im Heiliggeistmühlweg. In dieser Zeit wurden von einem Unbekannten die Abdeckungen der linken und rechten Scheinwerferwaschanlage weggerissen und mitgenommen. Die Polizei Rain bittet um Hinweise unter Telefon 09090/70070. (AZ)