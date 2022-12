Unbekannter beschädigt Fahrrad von 13-Jähriger in Rain

In der Innenstadt von Rain hat ein Unbekannter am Samstag ein Fahrrad mutwillig beschädigt. Die Polizei bittet um Hinweise.

Ein Unbekannter hat in der Innenstadt von Rain am Samstag ein Fahrrad mutwillig beschädigt. Die Besitzerin stellte dieses gegen 19 Uhr am Fahrradständer in der Schlossstraße ab. Als die 13-Jährige gegen 20.30 Uhr vom Weihnachtsmarkt zurückkehrte, war der an dem Zweirad montierte Korb beschädigt und der Tacho abgerissen. Zudem stahl der Täter das Licht am Lenker. Die Polizeiinspektion Donauwörth bittet um Hinweise. Telefon: 09090/7007-0. (AZ)