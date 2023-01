Unbekannter fährt in Rain drei Holzpfosten um und flieht

Drei Pfosten reißt eine Autofahrerin oder ein Autofahrer in Rain aus der Verankerung. Dann macht die Person sich aus dem Staub.

Zwischen Montagmorgen und Montagmittag kam es in Rain zu der Unfallflucht. Ein Unbekannter oder eine Unbekannte fuhren laut Polizei drei Holzpfosten an, sodass diese aus der Verankerung gerissen wurden. Der Schaden beträgt nach ersten Schätzungen 200 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Rain zu melden. (AZ)