Unbekannter in Rain beschädigt immer wieder das gleiche Auto

Dellen in der Motorhaube, Kaugummi auf dem Lack: In Rain hat es ein Unbekannter auf ein spezielles Auto abgesehen.

Die Polizei Rain sucht nach Zeugen, die in der Zeit zwischen dem 16. Juli und dem 9. August im Lindenweg 9 eine Sachbeschädigung an einem geparkten BMW beobachtet haben. Eine bisher unbekannte Person hatte an dem Fahrzeug mehrere Dellen in die Motorhaube gedrückt. Der Schaden liegt laut Polizei bei etwa 2000 Euro.

Zudem wird auf das Fahrzeug - ein schwarzer 5er BMW - seit längerer Zeit permanent Kaugummi geworfen, wenn dieses in der dortigen Tiefgarage geparkt ist. Hinweise bitte an die PI Rain unter der Telefonnummer 09090/70070. (AZ)