Unbekannter klaut 20 Milchdrinks am Pausenstand der Realschule Rain

Über das Wochenende ist ein Pausenverkaufsstand in der Realschule in Rain geknackt worden. Der Dieb räumte das Getränkefach leer.

Ein besonders durstiger Dieb hat in der Realschule in Rain zugeschlagen: Über das vergangene Wochenende hat eine unbekannte Person einen Pausenverkaufsstand der Schule am Fasanenweg aufgebrochen. Der bislang unbekannter Täter hat etwa 20 Milchdrinks im Wert von 14 Euro mitgenommen.

Der Verkaufsstand war laut Polizei Rain mit einem Vorhängeschloss gesichert. Das Schloss wurde vom Täter vermutlich aufgezwickt und mitgenommen. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Rain unter Tel. 09090/7007-0. (AZ)