Unbekannter klaut Autokennzeichen in Rain

Ein Unbekannter hat am Samstag zwischen 20 und 22 Uhr an einem Auto in Rain das hintere amtliche Kennzeichen NÖ-AN 4 entwendet. Das Nummernschild gehört zu einem VW, der zum Zeitpunkt des Diebstahls vor dem Anwesen Unterpeichinger Straße 35 geparkt war. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Rain unter der Telefonnummer 09090/7007-0 entgegen.