Unbekannter klaut Radlader in Rain

In Rain ist am Freitagabend ein Radlader gestohlen worden. Der Täter kam mit dem Fahrrad und schaffte es relativ schnell, die Maschine zu starten.

In Rain ist von einem bislang unbekannten Täter am Freitagabend ein Radlader geklaut worden. Gegen 18.30 Uhr konnte ein Anwohner beobachten, wie sich eine männliche Person an einem Radlader zum Schaffen machte, der auf dem Schotterparkplatz des Sportplatzes abgestellt war. Der Mann kam laut Polizei mit einem Fahrrad angefahren. Nach nur kurzer Zeit gelang es ihm, die Arbeitsmaschine zu starten und in unbekannte Richtung davonzufahren.

Wert des Radladers liegt bei rund 30.000 Euro

Der Radlader wurde erst am Nachmittag des Tattages dort abgestellt. Laut dem Eigentümer handelt es sich um einen Liebherr Radlader des Typs L508. Auffallend ist die schwarze Sonderlackierung. Der Eigentümer schätzt den Wert des Radladers auf rund 30.000 Euro. Die Ermittlungen dauern an, Zeugen können sich bei der Polizei Rain unter Telefon 09090/7007-0 melden. (AZ)