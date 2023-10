Unbekannter Lkw-Fahrer richtet durch Unfall hohen Schaden an

In Rain bittet die Polizei nach einer Unfallflucht um Hinweise. Der Pkw einer Anwohnerin wird schwer beschädigt.

Der Fahrer eines Lastwagens hat in Rain ein geparktes Auto durch einen Unfall erheblich beschädigt, ist aber geflüchtet. Wie die Polizei berichtet, passierte die Karambolage in der Zeit zwischen Mittwoch, 16 Uhr, und Donnerstag, 5.15 Uhr in der Josef-Weber-Straße.

Dort hatte eine Anwohnerin ihren Pkw stehen. Dem Schadensbild nach fuhr der Unbekannte mit seinem Lkw offenbar zu nahe an dem Wagen vorbei. Dadurch wurde die komplette Fahrerseite stark zerkratzt und zum Teil sogar aufgerissen. Der Sachschaden an dem Auto beträgt nach ersten Schätzungen der Polizei mindestens 5000 Euro. Die Inspektion Rain bittet um Hinweise. Telefon: 09090/70070. (AZ)