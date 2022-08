Unbekannter lockert Radmuttern eines Autos auf dem Dehner-Parkplatz

Ein Unbekannter lockert die Radmuttern eines geparkten Autos in Rain. Der Fahrer stellt das erst zu Hause fest. Nun sucht die Polizei Zeugen.

Eine unbekannte Person hat sich am Donnerstag die Radmuttern eines Autos zu schaffen gemacht, das auf dem Dehnerparkplatz in Rain abgestellt war. Der 18-jährige Besitzer war laut Polizei von Staudheim nach Rain gefahren und hatte seinen Wagen gegen 5.45 Uhr auf dem Parkplatz des Garten-Centers in der Donauwörther Straße gestellt.

Als der junge Mann um 14.10 Uhr nach Hause fuhr, bemerkte er auffällige Geräusche an seinem hinteren linken Rad. Daheim angekommen stellte er fest, dass alle fünf Radmuttern gelockert waren. Die Polizeiinspektion Rain bittet Zeugen um Hinweise. Telefon: 09090/70070. (AZ)