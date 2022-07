Unbekannter reißt Außenspiegel von Auto in Rain ab

Böse Überraschung für einen Autobesitzer in Rain: Ein Unbekannter hat den Pkw mutwillig beschädigt.

Ein Unbekannter hat in der Nacht auf Sonntag in Rain ein Auto mutwillig beschädigt. Dieses war laut Polizei ordnungsgemäß auf einem Parkplatz vor einem Mehrfamilienhaus in der Burggasse abgestellt. Der Täter riss den linken Außenspiegel vom Fahrzeug. Der Sachschaden beträgt rund 300 Euro. Die Polizeiinspektion Rain bittet um Hinweise. Telefon: 09090/70070. (AZ)