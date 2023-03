Unbekannter schlägt Scheibe an einem Auto in Rain ein

Ein Unbekannter beschädigt in Rain die Windschutzscheine eines Autos. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Ein Unbekannter hat die Windschutzscheibe eines Pkw beschädigt, der in Rain abgestellt war. Der Wagen stand im Zeitraum von Mitte Dezember bis Anfang März in der Bahnhofstraße. Der Schaden wurde erst am Montag bemerkt. Offenbar schlug der Täter die Scheibe mit einer gefundenen Bierflasche ein. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Rain unter der Telefonnummer 09090/70070 zu melden. (AZ)

Lesen Sie dazu auch