Rain

12:09 Uhr

Unbekannter schlitzt Cabrio-Verdeck in Rain auf

Ein Unbekannter hat in Rain ein Auto beschädigt.

Artikel anhören Shape

In Rain ist ein Cabrio aufgeschlitzt worden. Das Auto stand am Samstagabend auf dem Parkplatz der Dreifachturnhalle in Rain, als Unbekannte das Fahrzeug beschädigten.