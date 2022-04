Unbekannter stiehlt Fahrrad am Rainer Bahnhof

Einem Mann aus Rain wurde am Wochenende sein Fahrrad gestohlen. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Einem 22-Jährigen ist am Freitag sein Fahrrad am Rainer Bahnhof gestohlen worden. Laut Polizeibericht stellte der junge Mann das blau-silberne Damenrad der Marke Kettler am Bahnhof ab und versperrte es mit einem Zahlenschloss. Als er das Rad am Folgetag abholen wollte, war es nicht mehr da. Die Polizeiinspektion Rain bittet nun Zeugen sich unter der Telefonnummer 09090/7007-0 zu melden. (AZ)