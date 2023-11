Unbekannter stiehlt Fahrrad an Bahnhof

Ein Unbekannter hat im Laufe des Montag in Rain am Bahnhof ein Fahrrad gestohlen. Dieses gehörte der Polizei zufolge einem 16-Jährigen. Der stellte das Mountainbike der Marke Bulls, Typ Wildtail, am Morgen am genannten Ort ab und sicherte es mit einem Zahlenschloss. Als der Schüler am frühen Nachmittag zurückkehrte, war das Rad weg. Es hat einen Wert von rund 400 Euro. Die Inspektion Rain bittet um Hinweise. Telefon: 09090/70070. (AZ)

