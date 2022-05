Unbekannter stiehlt Fahrrad an Schule in Rain

In Rain stiehlt ein Unbekannter im Bereich der Schule in der Kraftwerkstraße ein Rad. Opfer ist ein 14-Jähriger.

Böse Überraschung für einen Schüler in Rain: Ein Unbekannter hat am Mittwoch das Fahrrad des 14-Jährigen gestohlen. Dieser stellte nach Auskunft der Polizei sein schwarz-weißes Herrenrad der Marke Cube (Typ Sharptail Street 2) um 13 Uhr im Bereich der Schule in der Kraftwerkstraße ab und sicherte es mit einem Schloss. Als der Jugendliche gegen 15.45 Uhr zurückkehrte, war das Rad verschwunden. Es hat einen Wert von rund 500 Euro. Die Inspektion Rain bittet um Hinweise. Telefon: 09090/70070. (AZ)