Unbekannter stiehlt in Rain ein Kinderfahrrad samt Helm

In Rain hat ein Unbekannter ein Kinderfahrrad gestohlen. Die Polizei bittet um Hinweise.

Ein Unbekannter hat am Sonntag zwischen 13 und 14 Uhr in Rain am Kindergarten in der Bürgermeister-Bleimayr-Straße ein blau-rotes Kinderfahrrad der Marke Puky gestohlen. An dem Rad hing zudem noch ein schwarz-roter Sturzhelm, ebenfalls der Marke Puky.

Der Wert der Beute beträgt rund 100 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Rain zu melden. Telefon: 09090/7007-0. (AZ)