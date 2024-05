Unbekannter stiehlt in Rain zwei Kinderfahrräder

Von einem Anwesen in Rain nimmt ein Dieb zwei Fahrräder mit. Die Polizei bittet um Hinweise.

In der Zeit zwischen Freitag und Sonntag hat ein Unbekannter in Rain zwei Kinderfahrräder gestohlen. Wie die Polizei mitteilt, schlug der Dieb auf einem Anwesen in der Franz-Lachner-Straße zu. Dort standen die zwei Räder, die unversperrt waren.

Zum einen handelte es sich um ein blaues Rad der Marke Noxon, zum anderen um ein oranges Fahrrad der Marke Cat. Der Wert der beiden Zweiräder beträgt etwa 1350 Euro. Die Polizeiinspektion Rain bittet um Hinweise. Telefon: 09090/7007-0. (AZ)