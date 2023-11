Unbekannter streift geparktes Auto und flüchtet

Die Polizei Rain bittet um Hinweise auf einen Vorfall, der am Sonntag passierte.

Ein Unbekannter hat mit seinem Fahrzeug ein anderes Auto in Rain beschädigt und sich aus dem Staub gemacht, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Wie die Polizei Rain mitteilt, passierte der Vorfall am Sonntag zwischen 10.30 und 15.30 Uhr in der Schlesierstraße. Dort hatte eine 38-Jährige ihren Pkw geparkt. Vermutlich hatte ein anderer es beim Rangieren hinten links gestreift. Der dabei entstandene Sachschaden beträgt etwa 1000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Rain unter der Telefonnummer 09090/7007-0. (AZ)

