Unbekannter zerkratzt in Rain geparktes Auto

In Rain hat ein Unbekannter den Wagen einer 36-Jährigen zerkratzt. Die Polizei sucht jetzt Zeugen.

Das Auto einer 36-jährigen Autofahrerin ist am Dienstagnachmittag in Rain von Unbekannten beschädigt worden. Gegen 16 Uhr parkte die Frau laut Polizei Rain ihren Wagen in der Schloßstraße. Als sie gegen 17 Uhr zu ihrem Fahrzeug zurückkam, stellte sie an der hinteren linken Türe einen Schaden fest.

Ein bislang Unbekannter kratzte vermutlich mit einem Schlüssel ein "U" in den Lack. Der dabei entstandene Schaden beträgt etwa 500 Euro. Hinweise zu der Tat an die Polizeiinspektion Rain. Telefon: 09090/70070. (AZ)

