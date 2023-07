Unbekanntes Fahrzeug hinterlässt kilometerlange Kraftstoffspur

Die Polizei sucht nach einem Fahrzeug, das eine sieben Kilometer lange Spur aus Diesel oder Heizöl rund um Rain gezogen hat.

Ein bislang unbekanntes Fahrzeug hat eine sieben Kilometer lange Kraftstoffspur rund um Rain hinterlassen. Laut Polizei muss die Verschmutzung am Donnerstagabend stattgefunden haben, denn gegen 19.20 Uhr gingen die ersten Anrufe bei der Inspektion ein. Die eingesetzten Beamten verfolgten die Spur vom Kreisverkehr beim Recyclinghof zwischen Rain und Bayerdilling über die östliche Umgehung von Rain zum Kreisverkehr an der B16, von dort weiter in Richtung Marxheim und über den Weiherweg bis in den Ortskern von Feldheim. Nach ersten Ermittlungen dürfte es sich bei der Spur um ausgelaufenen Diesel oder Heizöl handeln.

Die Straßen rund um Rain wurden durch den Kraftstoff rutschig

Der einsetzende Regen verteilte den Kraftstoff noch zusätzlich über die Straße, sodass die Fahrbahn "immens rutschig" wurde, wie es im Polizeibericht heißt. Trotzdem wurden keine Unfälle oder Schäden gemeldet. Die Straßenreinigung und der Bauhof Niederschönenfeld kümmerten sich um die aufwändige Reinigung, die erst gegen Mitternacht abgeschlossen war. Zeugen, die Hinweise zu dem Verursacher der Kraftstoffspur geben können oder die in eine gefährliche Situation aufgrund der rutschigen Fahrbahn gekommen sind, werden gebeten, sich unter der Nummer 09090/70070 zu melden. (AZ)

