Unfall mit mehreren Autos auf der B16 bei Rain

Auf der B16 hat eine Unaufmerksamkeit am Freitag zu einem Unfall geführt. Darin waren mehrere Autos verwickelt, die Beteiligten wurden leicht verletzt.

Auf der B16 hat sich am Freitag ein Verkehrsunfall ereignet. Eine 32-Jährige wollte von der B16 auf die Auffahrtsschleife Rain Ost abbiegen. Dabei übersah sie ein entgegenkommendes Auto. Es kam zum frontalen Zusammenstoß der beiden Wägen. Durch den Aufprall drehte sich das Auto der Dame und beschädigte ein weiteres Fahrzeug. Die Beteiligten wurden leicht verletzt. An den Autos entstand laut Polzei jeweils ein wirtschaftlicher Totalschaden. Die Sperrung der B16 dauerte rund eine Stunde an. Für die Umleitung sorgte die Freiwillige Feuerwehr Rain, die mit 25 Einsatzkräften vor Ort war. (AZ)