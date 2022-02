Unfall mit Hochdruckreiniger: Mann in Rain in Lebensgefahr

In Rain hat sich ein schwerer Betriebsunfall ereignet. Das Opfer zog sich schlimme Verletzungen zu. Hilfe kommt gerade noch rechtzeitig.

Bei einem schweren Betriebsunfall in Rain hat sich am Dienstagvormittag ein Mann lebensgefährliche Verletzungen zugezogen. Glücklicherweise fand ein Arbeitskollege das Opfer noch rechtzeitig.

Der Unfall geschah der Polizei zufolge in einem Betrieb, in dem Nahrungsmittel hergestellt werden. Der 54-Jährige, der bei einer Fremdfirma tätig ist, war damit beschäftigt, Verkalkungen in einer industriellen Vermengungsmaschine zu entfernen. Dies tat er mit einem Hochdruckreiniger. Dabei verklemmte sich - so erste Erkenntnisse - wohl der Reiniger beziehungsweise dessen Schlauch. Aus bislang noch unbekannter Ursache, so die Polizei, verlor der Handwerker die Kontrolle über den Schlauch und schlitzte sich mit dem Griffstück der Sprühlanze die Bauchdecke auf. Ein Arbeitskollege des Geschädigten fand den Schwerverletzten und setzte einen Notruf ab.

Opfer wird mit Rettungshubschrauber in Klinikum geflogen und operiert

Ersten Untersuchungen am Unglücksort zufolge war nicht auszuschließen, dass der Mann stirbt. Er drohte dem Vernehmen nach zu verbluten. Der Schwerstverletzte wurde mit einem Rettungshubschrauber in das Klinikum Ingolstadt geflogen. Dort konnte laut Polizei das Opfer erfolgreich operiert werden. Der 54-Jährige, der aus dem Osten Deutschlands stammt, schwebt demnach nicht mehr in Lebensgefahr.

Die Polizei stellte den Hochdruckreiniger sicher. In die weiteren Ermittlungen ist auch die zuständige Berufsgenossenschaft eingeschaltet. (wwi, AZ)