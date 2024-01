Unfall mit mehreren Fahrzeugen bei Rain

Eine Unachtsamkeit hat zu einem Verkehrsunfall bei Rain geführt. Dabei wurden mehrere Personen leicht verletzt.

Am Freitag hat sich ein Unfall mit mehreren leicht verletzten Personen bei Rain ereignet. Die Beteiligten fuhren am Nachmittag auf der B16 in westliche Richtung. Kurz vor der Lechbrücke war wegen Landschaftspflegearbeiten vorübergehend die zulässige Geschwindigkeit reduziert.

Unachtsamkeit führt zu Unfallkette

Zum Unfallzeitpunkt fuhren ein 42-Jähriger und ein 40-Jähriger mit Schrittgeschwindigkeit auf die aufgestellte Lichtzeichenanlage vor den Arbeiten zu. Ein 76-Jähriger erkannte die Verkehrssituation zu spät und fuhr auf das Auto des 40-Jährigen auf. Dessen Fahrzeug wurde durch den Aufprall auf den Wagen des 42-Jährigen geschoben. Der Unfallverursacher und der 40-jährige Mann wurden leicht verletzt, ebenso der Sohn des 40-Jährigen.

Hoher Schaden an den Autos

Die übrigen Familienmitglieder blieben glücklicherweise unverletzt. Das Auto des 76-Jährigen sowie das Fahrzeug des 40-jährigen Mannes wurden laut Polizei total beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Der Wagen des 42-Jährigen wurde leicht beschädigt. Insgesamt wird der entstandene Sachschaden auf rund 9000 Euro geschätzt. (AZ)