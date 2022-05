Unfallflucht am Dehner-Parkplatz in Rain

Auf dem Dehner-Parkplatz in Rain wird ein Auto angefahren. Der flüchtige Verursacher wird aber wenig später gefunden.

Am Freitagnachmittag ist in Rain ein Auto angefahren worden. Die Tat ereignete sich laut Polizei zwischen 16 Uhr und 17.45 Uhr auf dem Parkplatz des Dehner in der Donauwörther Straße. An dem Auto des Geschädigten entstand ein Schaden in Höhe von etwa 1000 Euro. Der Verursacher flüchtete zunächst, allerdings konnte er im Nachhinein ermittelt werden. Nun erwartet ihn eine Anzeige wegen Unfallflucht. (AZ)