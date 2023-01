Unfallflucht in Rain

In Rain ist zwischen Mittwoch und Donnerstag ein Auto beschädigt worden. Die Polizei sucht nach Zeugen.

In der Josef-Weber-Straße wurde in der Zeit von Mittwoch auf Donnerstag der Kotflügel eines geparkten VW hinten links beschädigt. Hinweise auf den flüchtigen Unfallverursacher bitte an die Polizeiinspektion Rain, Telefon 09090/7007-0. (AZ)

