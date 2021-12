Unfallverursacher flüchtet in Rain

Eine unbekannte Person verursachte in Rain einen Unfall und flüchtete, ohne den Schaden zu melden. Die Polizei ist nun auf der Suche nach Zeugen.

In Rain ist es zu einem Unfall gekommen, bei dem der Verursacher geflüchtet ist. Ein 32-Jähriger parkte sein Auto am Montag gegen 22 Uhr vor dem Anwesen Münchner Straße 8. Als er am Dienstag gegen 13.20 Uhr zu seinem Wagen zurückkehrte, stellte er fest, dass der hintere linke Kotflügel beschädigt wurde.

Wie die Polizei mitteilt, entfernte sich der Unfallverursacher von der Unfallstelle ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachzukommen. Am Auto des Geschädigten konnte roter Farbabrieb festgestellt und gesichert werden. Der entstandene Schaden beträgt etwa 2000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Rain unter der Telefonnummer 09090/7007-0. (AZ)