Rain

17:41 Uhr

Ungewöhnliche Aufgabe: Feuerwehr in Rain geht hoch hinaus

An einer Wohnanlagen-Baustelle in Rain übten Feuerwehrleute das Retten von Verletzen.

Plus In Rain ist die Freiwillige Feuerwehr an vier größeren Bauwerken aktiv. Es geht um das Retten aus Höhen und Tiefen.

Von Adalbert Riehl Artikel anhören Shape

Es ist eine etwas andere Herausforderung, die Aktive der Freiwilligen Feuerwehr Rain am Samstag im Unteren Kirschbaumweg zu bewältigen haben. Das Kommando „Wasser marsch“ ist nicht zu hören. Für eine Übung mit der Rettungsschere fehlt ein „Unfallauto“. Zentrales Utensil ist vielmehr eine sogenannte Schleifkorbtrage, wie man sie aus Filmen von Einsätzen der Bergwacht kennt.

Und tatsächlich geht es um den praktischen Teil des Ausbildungsmoduls ERHT. Das ist die Abkürzung für „Einfaches Retten aus Höhen und Tiefen“. Wo die Drehleiter nicht mehr hingelangt, sind für die Feuerwehrleute zusätzliche Fertigkeiten gefragt, um verunglückte Personen zu bergen. So lauten die Kommandos bei dieser speziellen Art der technischen Hilfeleistung auch „Seil auf“ und „Seil ab“.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen