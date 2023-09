Unternehmerfrühstück: Die Stadt Rain soll zukunftsfähig bleiben

Zur Vernetzung und zum Austausch trafen sich zum dritten Mal Rainer Unternehmer. Eine Möglichkeit, das Miteinander zu stärken, könnte der digitale Gutschein sein.

"Gemeinsam attraktiv für Bürger und Gewerbe" - getreu diesem Slogan versammeln sich einmal jährlich die Rainer Unternehmen auf Betreiben der Stadt Rain zum Unternehmerfrühstück. Wechselnde Gastgeber stellen dafür ihre Räumlichkeiten zur Verfügung und tischen dort auf - diesmal hatte die Firma "4Sellers" eingeladen. "Es gibt so viele Themen, die wir gemeinsam besser lösen können", appellierte Bürgermeister Karl Rehm um Solidarität von Handel, Gewerbe und Dienstleistern, und darum, sich miteinander zu verbinden und zu stärken, um zukunftsfähig zu bleiben.

Ein Zeichen dieser Verbindung könnte ein digitaler Gutschein sein, den jetzt Patrick Schulte vom herstellenden Unternehmen Awiti und Sandra Mayr von der Werbegemeinschaft "Wir aus Rain" vorstellten. Ob es ihn geben wird, hängt von der Bereitschaft der Rainer Firmen ab, sich daran zu beteiligen. Dieser Gutschein kann in Form eines Plastikkärtchens hergestellt werden, aber auch als App oder zum Ausdrucken. Darauf kann digital eine Summe hinterlegt werden, mit der ein Unternehmen etwa seine Mitarbeiter belohnt, die man aber auch als Privatperson verschenken kann. Eingelöst werden kann das Geld dann in allen beteiligten Unternehmen, die hinter diesem digitalen Gutschein stehen.

Die Umsätze sollen in Rain gebunden werden

"Das ist ein Instrument, das den Umsatz lokal bindet", erläuterte Sandra Mayr. "Dieser digitale Gutschein soll breit aufgestellt sein und jedem die Möglichkeit geben, damit in seiner Stadt einzukaufen." Das sei aber nur dann möglich, wenn genügen positive Rückmeldung von den Rainer Unternehmen käme mit der Antwort: Ja, ich bin dabei!

Doch dieser Gutschein ist nur eines von vielen Themen, um das sich "Wir aus Rain" aktuell kümmert. Wie Sandra Mayr schilderte, sei die Organisation gerade dabei, sich nach 35 Jahren Bestehen ein Stück weit neu aufzustellen. "Es hat sich viel verändert und die Ansprüche der Unternehmen haben sich gewandelt. Es seien laut einer Unternehmensbefragung vor allem Marketing für den Wirtschaftsstandort Rain gewünscht, Vernetzung untereinander, Kümmerer für Einzelhandel, Gastronomie und Dienstleister sowie die Organisation von Events. Bei der Generalversammlung am 21. November - so kündigte Mayr an - werde man mit neuen Strukturen und Strategien "Fahrt aufnehmen".

Als Gastgeber stellte Michael Grinzinger - einer der drei Geschäftsführer von "4Sellers" - den Softwarehersteller und Implementierungs-Dienstleister vor. Das Unternehmen habe 200 Mitarbeiter an den Standorten Rain, Leipzig, Aachen und Hamburg und sei mit 24 Azubis der "größte Ausbilder für Fachinformatiker im Donau-Ries-Kreis". 1999 wurde die Firma unter dem Namen "logic base" gegründet, heißt seit 2002 "4Sellers" und ist seit 2011 nach starkem Wachstum im Neubau im Nelkenweg ansässig.

