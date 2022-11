Unversperrtes Rad wird vor Spielothek in Rain gestohlen

Ein Fahrradfahrer oder eine Fahrradfahrerin parkt in Rain vor einer Spielothek. Kurze Zeit später ist der Drahtesel weg. Die Polizei bittet um Hinweise.

Tatort des Fahrraddiebstahls war eine Spielothek in der Münchner Straße in Rain. Am Sonntagabend zwischen 20 und 22.30 Uhr wurde das unversperrte, schwarze Rad der Marke Winora von dort gestohlen. Die Polizei Rain bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 09090/7007-0. (AZ)