Vandalismus in Rain: Unbekannter tritt Autospiegel ab

Ein bislang Unbekannter hat am Wochenende in Rain ein abgestelltes Auto beschädigt.

Einen abgetretenen Spiegel und Kratzer im Lack hat eine 26-Jährige an ihrem Auto in Rain vorgefunden. Laut Polizei hatte sie ihren Wagen von Samstag auf Sonntag im Heiliggeistmühlweg vor der Hausnummer 20 abgestellt. In dieser Zeit trat ein Unbekannter den rechten Außenspiegel ab und verursachte dabei auch Kratzer im Lack der rechten Vordertür. Hinweise nimmt die Polizei unter 09090/70070 entgegen. (AZ)