Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden in Rain

Am Freitag hat es einen Unfall in Rain gegeben. Danach mussten beide Autos abgeschleppt werden.

Am Freitagnachmittag hat sich ein Unfall mit hohem Sachschaden in Rain ereignet. Der 69-jährige Unfallverursacher aus Rain fuhr gegen 17 Uhr den Klausenbrunnenweg in nördliche Richtung entlang und wollte die Neuburger Straße überqueren. Dabei missachtete er die Vorfahrt einer 47-Jährigen, die auf der Neuburger Straße stadteinwärts fuhr. Beide Fahrzeuge wurden so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 10.000 Euro. (AZ)