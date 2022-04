Rain

vor 17 Min.

Wie eine Mutter mit dem Tod ihres 13-jährigen Sohnes leben kann

Sabine Sponer mit ihrem Sohn Felix. Mit 13 stirbt der Junge überraschend an Herzversagen.

Plus Sabine Sponers Sohn Felix stirbt ganz plötzlich im Alter von 13 Jahren. Es ist nicht der erste massive Schicksalsschlag, den die Frau aus Rain erlebt.

Von Barbara Würmseher

Sabine Sponer hat in ihrem Leben Schicksalsschläge erlebt, an denen sie zerbrechen hätte können: Tod und Schmerz, lebensbedrohliche Krankheit, Trennung und Verlust. Dennoch ist ihre Geschichte eine, die Mut macht. Denn statt aufzugeben, hat sie aus all dem schmerzlich Erlebten gelernt, "Ja" zu sagen – zum Leben und zum Tod. "Ich bin zum Glück mit dem größten Optimismus aller Zeiten gesegnet", sagt die 47-Jährige dankbar.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

