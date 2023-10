Vier Personen an Schlägerei in Gaststätte in Rain beteiligt

Eine handfeste Auseinandersetzung in Rain beschäftigt die Polizei. Beteiligte sind auch den Beamten gegenüber aggressiv.

In einer Gaststätte in Rain ist es in der Nacht auf Sonntag zu einer Schlägerei gekommen. An dieser waren nach Angaben der Polizei vier Personen beteiligt.

Den genauen Hergang konnten die Gesetzeshüter zunächst nicht klären. Gründe dafür sind laut Pressebericht "vorhandene Sprachbarrieren" und die Tatsache, dass die Beteiligten stark alkoholisiert waren. Einer von ihnen erlitt so starke Verletzungen, dass ihn der Rettungsdienst ins Krankenhaus bringen musste. Die Polizisten, die in dem Lokal im Einsatz waren, wurden von dem Quartett "verbal angegangen und beleidigt". (AZ)