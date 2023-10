Rain

Viktor Töpelmann meldet sich mit "Höllenangst und Seelenfrieden" zurück in Rain

Viktor Töpelmann (rechts) gastierte mit der Neuen Nürnberger Ratsmusik in der Rainer Stadtpfarrkirche. Es war nicht sein erstes Konzert dort, hat er doch in der Lechstadt gelebt und dort die klassische Konzertreihe initiiert.

Plus Als Chef der Neuen Nürnberger Ratsmusik gastiert der Cellist und Dirigent in der Lechstadt, wo er bis zum Frühsommer noch gelebt hat. Was er dem Publikum mitbringt.

Von Beate Schwab

„Eine sonderbare große Wohlthat und wunderliche Errettung Gottes“ aus einer lebensbedrohenden Notlage war im Jahr 1616 für den Jenaer Kaufmann und Hofbeamten Burckhard Großmann ( 1575-1637 ) der Anlass, aus Dankbarkeit einen großen Kompositionsauftrag zu vergeben: Insgesamt 16 Komponisten sollten den vollständigen 116. Psalm vertonen. Unter dem Titel „Angst der Hellen und Friede der Seelen“ veröffentlichte Großmann diese Motettensammlung 1623 in Jena.

Zum 400. Jubiläum dieser Psalm-Motetten brachte die Neue Nürnberger Ratsmusik unter der Leitung von Viktor Töpelmann drei Meisterwerke aus dieser Sammlung jetzt in der Stadtpfarrkirche St. Johannes in Rain zur Aufführung. Für den Musiker Töpelmann war es quasi ein Heimspiel, hatte er doch bis zum Sommer mit seiner Ehefrau, Pfarrerin Friederike Töpelmann, und den beiden Kindern in der Lechstadt gelebt.

