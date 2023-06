Vollsperrung der Staatsstraße zwischen Rain und Überacker

Bis Ende Juli wird die marode Fahrbahn in einen zeitgemäßen Zustand gebracht. Der Staat investiert eine Million Euro in die Sanierung.

Ab Montag, 12. Juni, wird die Staatsstraße 2027 zwischen Rain und Gempfing komplett für den Verkehr gesperrt. Grund hierfür sind nach Mitteilung des Staatlichen Bauamts Augsburg die Sanierung und Verbreiterung der Fahrbahn. Die Umleitungsstrecken werden ausgewiesen. Die Vollsperrung wird voraussichtlich Ende Juli 2023 nach Beendigung der Arbeiten wieder aufgehoben.

Das betroffene Teilstück der Staatsstraße 2027 hat eine Länge von rund 2,4 Kilometern und befindet sich in der Gempfinger Straße zwischen dem dortigen Industriegebiet der Stadt Rain und der Ortseinfahrt Überacker. Ziel der Bauarbeiten ist es, sowohl die Sicherheit für die Verkehrsteilnehmer als auch die Fahrqualität zu verbessern und gleichzeitig die Kosten für den Unterhalt der Straße in den kommenden Jahren zu senken.

Die Straße ist derzeit sehr schlecht erhalten

Derzeit ist die Fahrbahn der Staatsstraße 2027 lediglich fünf Meter breit. Zudem befindet sie sich in einem sehr schlechten Erhaltungszustand. Zusätzlich entsprechen die Trassierungselemente, also der Fahrbahnverlauf (Kurvenradien und so weiter), nicht mehr den Anforderungen einer Staatsstraße. Um zukünftig den Verkehrsverhältnissen gerecht zu werden, wird die Straße auf 6,5 Meter verbreitert. Die Verbreiterung erfolgt unter Berücksichtigung der vorhandenen Grundstücksgrenzen ausschließlich am rechten Fahrbahnrand, Fahrtrichtung Überacker, um 1,5 Meter.

Neben der regelkonformen Fahrbahnbreite soll die Anpassung des Höhenverlaufs der Straße in Teilbereichen und die Stabilisierung der Bankette, dem unbefestigten Seitenstreifen, zur dauerhaften Verbesserung der Verkehrssicherheit beitragen.

Um den zukünftigen Verkehrsverhältnissen gerecht zu werden und die Dauerhaftigkeit zu gewährleisten, wird die bestehende Fahrbahn mit einer Deck- und Tragschicht im Hocheinbau verstärkt, das heißt auf die bestehende Fahrbahn werden zusätzliche Schichten aufgetragen, um diese zu verstärken. Diese hat zum Ausgleich von Unebenheiten eine Dicke von elf bis 18 Zentimetern.

Der Ausbau des Teilstücks kostet rund eine Million Euro

Die Kosten für die Maßnahme belaufen sich auf rund eine Million Euro. Die Umleitung führt von Überacker über Gempfing nach Bayerdilling auf der Kreisstraße DON 21 und weiter über die Kreisstraße DON 30 zur Umfahrung Rain. Die Umleitungsbeschilderung vor Ort wird rechtzeitig zum Baubeginn eingerichtet.

Das Staatliche Bauamt Augsburg bittet die betroffenen Anwohnerinnen und Anwohner sowie die Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer um Verständnis für die auftretenden Beeinträchtigungen. (AZ)