Rain

18:00 Uhr

Vom Schicksal hart getroffen: Wie eine Frau den Tod ihres Sohnes verarbeitet

Plus Sabine Sponer aus Rain verliert 2019 ihren Sohn Felix. Statt am Schmerz darüber zu zerbrechen, schreibt sie sich alles von der Seele. Ihr Buch macht Mut.

Von Barbara Würmseher Artikel anhören Shape

Durch Sabine Sponers Leben geht ein tiefer Riss. Er teilt es in eine Zeit davor und danach. Vor dem 2. Dezember 2019 und nach ihm. Dieser verschneite, winterliche Tag markiert eine Wende, wie sie brutaler kaum sein könnte. Schon früher hat es schmerzhafte Brüche im Leben der heute 49-Jährigen aus Rain gegeben - den plötzlichen Tod ihres Verlobten, zwei Krebsdiagnosen, leidvolle Trennungen. Doch als ihr gesunder 13-jähriger Sohn Felix an jenem 2. Dezember 2019 stirbt, zerbricht sie bei dieser Nachricht "wie eine schwere Vase, die von weit oben herunterfällt". Sabine beschreibt es später so: "Die dicken Scherben zerschnitten meine Seele." Seit diesem traumatischen Erlebnis sind drei Jahre und gut acht Monate vergangen. Sabine Sponer hat gelernt, damit zu leben, dass sie ihren Sohn nicht mehr in die Arme nehmen kann. Mehr noch: Sie hat gelernt, das Geschehene anzunehmen, einen Sinn darin zu erkennen und trotz der entstandenen Lücke glücklich zu sein.

Felix ist noch immer bei ihr - diese Überzeugung war von Anfang an da und ist in all der Zeit noch gereift. Wie sie das glauben kann? Sabine überlegt einen Moment, dann lächelt sie ihr typisches Sabine-Lächeln: "Ich glaube es nicht - ich weiß es!"

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen